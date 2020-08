Ferragosto 2020 a Sabaudia, il monito del Sindaco: “Non abbassiamo la guardia”

Sabaudia – “La città di Sabaudia ha sempre vissuto il Ferragosto con profondo senso di accoglienza nei confronti dei tanti turisti che premiano il nostro incantevole territorio scegliendolo come luogo per trascorrere giorni di spensierato riposo”, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi.

“Per questo – continua Gervasi – mi sento di ringraziare quanti, in questa delicata e sicuramente diversa estate, hanno rinnovato la scelta di preferire le nostre dorate dune e l’ombra delle alte alberature del Parco nazionale e tutta la comunità di Sabaudia che, di contro, offre sempre con grande generosità la propria calorosa ospitalità”.

“Ci siamo impegnati affinché, nonostante l’emergenza Covid-19 abbia imposto a noi tutti un sostanziale e diverso stile di vita, per garantire la possibilità di trascorre in serenità la bella stagione. Abbiamo imparato nuovi modi per vivere il quotidiano e riscoperto il senso profondo del rispetto per l’altro. Ecco perché mi rivolgo specialmente ai più giovani e dico festeggiamo il Ferragosto con gioia ma rispettiamo gli altri con tre semplici gesti: indossiamo la mascherina, manteniamo sempre il distanziamento interpersonale e igienizziamo spesso le mani. Vi auguro di passare uno splendido 15 agosto, vi chiedo solo un po’ più di attenzione perchè i giorni del lockdown non sono poi così lontani e che la sensazione di festa non abbassi l’attenzione da un nemico che ancora non è sconfitto”, conclude il Sindaco.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia