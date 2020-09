Luigi Busà e Laura Pasqua sposi a Villa Infinito Mare

Siracusa – Erano emozionatissimi alla vigilia i due futuri sposi Luigi Busà e Laura Pasqua. Nella loro intervista rilasciata a Il Faro online alcuni giorni prima delle nozze (leggi qui), i due innamorati e i due campioni della Nazionale di karate non stavano nella pelle. Aspettavano quel giorno scelto sul calendario per coronare il loro sogno d’amore.

Sono diventati marito e moglie ieri. Nella loro Sicilia di origine, nella splendida location di Villa Infinito Mare. circondati dall’affetto e dall’entusiasmo delle loro famiglie e dagli amici. Della vita di tutti i giorni e del karate azzurro. Fotografie, filmati in cui i due novelli sposi sono stati immortalati, con estrema gioia, nei momenti più importanti del matrimonio. Raggianti entrambi, sia Luigi che Laura, elegantemente e romanticamente vestiti, si sono scambiati la promessa di quell’amore che li ha uniti sin da ragazzini.

Uno speciale 11 settembre per loro. E per sempre lo sarà, nella vita che verrà per i due ragazzi ormai adulti, ormai sposi. Sarà un giorno da raccontare ai loro figli, magari sfogliando l’album del fatidico matrimonio, con accanto alle medaglie olimpiche conquistate a Tokyo. E’ un sogno anche quello, come Laura confessava nella sua intervista. Una famiglia che verrà e con molta gioia, dichiarava Luigi.

Una nuova famiglia nata ieri sotto il cielo della Sicilia, ma probabilmente sorta già qualche anno fa, quando i loro sguardi si incontrarono. Auguri Luigi, Auguri Laura.

(Il Faro online)