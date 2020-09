Fiumicino – Il Museo del Saxofono di Fiumicino ha compiuto un anno. Un anno che, nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19, si è rivelato all’altezza delle aspettative del fondatore e direttore del museo, il maestro Attilio Berni, che ieri, 12 settembre, ha festeggiato il primo anniversario della sua creatura.

E lo ha fatto in compagnia di Luca Velotti, sassofonista dell’orchestra di Paolo Conte, clarinettista e compositore, con un concerto che ha confermato, ancora una volta, l’altissima qualità degli eventi proposti dal museo e che è stato in grado di trasportare gli spettatori direttamente a New Orleans, capitale ideale del jazz (leggi qui).

Presente anche l’assessora alla Politiche Sociali di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, che ha ringraziato Berni e tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questo progetto. “Se avessero aperto più posti così e meno palestre, forse alcuni giovani non avrebbero fatto quello che hanno fatto”, ha detto Anselmi sul palco, riferendosi al brutale omicidio di Willy Duarte a Colleferro (leggi qui).

