A Fiumicino e Ostia suona la campanella che segna l’inizio del nuovo anno scolastico. Una ripresa fatta di incertezze, timori e paure. Eppure sono molti i bimbi che varcano il portone delle scuole tra risate e sorrisi, seppur nascosti dalle mascherine. Rivedere i loro compagni di banco dopo tanto tempo, per loro è un ritorno alla normalità.

I genitori però non dimostrano lo stesso entusiasmo dei figli. Alcune mamme di Fiumicino non sono tranquille, nonostante le misure anti-covid adottate nelle scuole del territorio: “Far slittare la data di riapertura a dopo il referendum per il taglio dei parlamentari sarebbe stata una scelta molto più saggia – commenta una mamma il cui figlio è iscritto all’I.C. Porto Romano -. Ansia e paura ci accompagnano da prima dell’inizio della scuola. A mio parere, avrei aspettato anche molto di più. L’ideale sarebbe stato continuare per un primo periodo con la didattica on line e far rientrare i bambini a scaglioni. Ciò nonostante i miei figli non vedevano l’ora di tornare tra i banchi”.

Altri genitori, anche se con timore e paura, pensano che la posticipazione dell’inizio dell’anno scolastico non sarebbe servita a niente: “La situazione resta sempre critica. Forse sarebbero arrivati dei banchi in più ed altro materiale, ma non sarebbe cambiato molto”.

C’è chi invece affronta questo giorno con un po’ più di serenità: “Anche nello sport non ci sono molte indicazioni sulla sicurezza ed il contatto c’è – sottolinea la madre di un bambino –. La scuola sembra organizzata bene, ma vedremo i primi giorni cosa succederà”.

Stessi timori ad Ostia, dove dopo mesi di pausa forzata tornano a riaprirsi i cancelli della scuola media Giuliano Sangallo. Anche qui tra le mamme c’è un po’ di preoccupazione per questo rientro, anche perché la stessa scuola non ha precisato quali regole comportamentali dovranno tenere i ragazzi per evitare ipotetici contagi da Covid-19.

Il registro elettronico di classe ha aiutato poco per preparare al meglio questo primo giorno: non si conosce bene la disposizione dei banchi e la suddivisione per classi dei ragazzi iscritti. Ma suscita perplessità anche l’utilizzo delle mascherine in classe. “Quando dovranno indossare la mascherina a scuola i nostri figli?”, è la domanda più ricorrente tra le famiglie.

Gli auguri del Sindaco Montino agli studenti

“Ho voluto constatare di persona, in alcuni istituti, che tutto procedesse con regolarità – spiega il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, dopo aver visitato alcuni Istituti del territorio -. Sapevo che i nostri ragazzi ci avrebbero sorpreso positivamente sul mantenere le distanze, indossare le mascherine e seguire le regole di prevenzione da coronavirus”.

“A loro, alle famiglie, al personale scolastico, alle insegnanti, alle dirigenti, agli assessorati e agli uffici comunali e ai tanti volontari impegnati sul territorio va il mio plauso. In queste settimane è stato fatto un lavoro enorme per partire in sicurezza, ampliando gli spazi disponibili e realizzando oltre 30 nuove aule – conclude Montino -. Affronteremo le difficoltà che inevitabilmente si verificheranno strada facendo, ma era importante per i nostri ragazzi ricominciare a frequentare le scuole e riprendere lo studio. Auguro a tutte e tutti loro un buono e sereno inizio di anno scolastico”.

Zotta: “Momento difficile ma le scuole sono pronte”

“Circa 200 mila studenti delle scuole superiori di Roma e provincia oggi iniziano il loro percorso scolastico in un momento difficile e pieno di insidie. La Città metropolitana di Roma ha lavorato in ogni direzione per poter garantire alle scuole superiori la migliore condizione per iniziare le lezioni scolastiche“, il commento di Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, nel primo giorno di riapertura degli Istituti.

“In queste settimane, assieme all’Ufficio scolastico Regionale, continueremo a monitorare la situazione, ponendo l’attenzione sui lavori in corso e soprattutto collaborando, come fatto fino ad oggi, con i Dirigenti scolastici e le altre Istituzioni”, aggiunge Zotta.

“Come sempre raccomandiamo massima attenzione nel seguire le regole di distanziamento, augurando a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle famiglie un anno scolastico il più possibile sereno. La Città metropolitana di Roma continuerà il suo lavoro al fianco della Scuola”, conclude.

