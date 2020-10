Novità make-up by Dior per l’autunno-inverno 2020-2021

Vi presento le ultime novità che sono state introdotte dalla maison francese Dior (leggi qui) in tema make-up, riguardanti prodotti per il trucco degli occhi e delle labbra (leggi qui).

Le palette occhi

L’’iconica palette di ombretti 5 Couleurs viene rivisitata e trasformata nelle 5 Couleurs Couture (59,25 euro ciascuna), ognuna delle quali ha come protagonista un iconico capo del guardaroba Dior. A seconda della palette, ciascuna composta da uno specchio, due applicatori doppi e 5 tonalità, gli ombretti presentano dei finish opachi, satinati, madreperlati e metallizzati. Le palette proposte sono la n.279 Denim che ha come colore principale il blu e un color oro al centro,

la n.079 Black Bow composta dalle sfumature del grigio e del nero,

la n.879 Rouge Trafalgar che presenta le tonalità del rosso e del lilla

e la n.689 Mitzah che racchiude le sfumature calde del marrone e del ruggine.

Il mascara

Il mascara Diorshow Iconic Overcurl (35 euro) è stato riformulato per consentire di ottenere ciglia sempre più voluminose ed incurvate, grazie all’ azione della sua formula arricchita con il nettare di cotone. E’ un mascara che definisce, ed avvolge le ciglia, donando loro un effetto incurvato ed allungato per 24 ore. E’ disponibile nella classica versione n.090 Black, e nelle varianti n.264 Bluea, nella n.694 Brown e nella n.074 Iconic Sequins, che è un argento paillettato in edizione limitata.

Gli eyeliner

I Diorshow 24H Stylo (27,92 euro) sono degli eyeliner in penna waterproof e a lunga tenuta, che consentono di sottolineare lo sguardo con un tratto ultra-preciso grazie all’ apposita mina e al temperamatite a forma di pennello che consente di sfumare il colore per ottenere un effetto smoky eye. Nella collezione sono presenti diversi colori dai più scuri come il nero, il grigio ed il blu, ai più particolari come l’oro, l’argento ed il bronzo madreperlato.

I lip oil

I Dior Lip Glow Oil (36 euro) sono degli infusi di olio di ciliegia che, a contatto con le labbra si trasformano in una texture brillante studiata per proteggere, valorizzare ed esaltare il colore naturale delle labbra. Si possono applicare da soli per potenziarne l’azione trattamento, o come base prima di un qualsiasi tipo di rossetto rimuovendo poi l’eccesso, o dopo un rossetto per enfatizzarne la brillantezza. Tra i colori disponibili ci sono il rosa chiaro, il prugna, il corallo ed il rosso acceso.

(Il Faro Online)