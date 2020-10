La carezza di Papa Francesco su Ostia

Ostia – E’ forte il legame tra Papa Francesco e Ostia, come dimostrato dalle diverse presenze del Santo Padre nel territorio del X Municipio e tante attività dedicate alla sua persona.

Ma a coinvolgere Francesco verso la realtà del litorale sono numerosi fattori. Anzitutto oggi abbiamo un Papa proveniente dalle periferie dell’Argentina, che in un certo senso legano il pontefice alle dinamiche e alle vicissitudini di Ostia.

Dietro queste particolari attenzioni c’è anche un fattore geografico e linguistico. Papa Francesco nasce a Flores, un barrio – ossia un quartiere – di Buenos Aires. Proprio la Capitale dell’Argentina in lingua italiana può significare Santa Bonaria, creando così un forte legame tra lo stesso pontefice e tutte le parrocchie con questo nome.

Tra queste rientra la Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, che da diversi anni vede particolari attenzioni proprio da parte di Francesco (leggi qui). Lo stesso Santo Padre venne a benedire il quartiere di Ostia Ponente nell’area della piazza dietro il mercato dell’Appagliatore e celebrando una messa davanti alla Chiesa di Santa Monica, ricevendo un’accoglienza calorosissima da parte di tutti i residenti in questo quartiere periferico di Roma.

Non è un caso come la Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria oggi sia l’unica chiesa romana ad avere un Giubileo, a rappresentazione plateale di questo attaccamento del Papa al territorio del litorale romano. Proprio i locali di questa Chiesa hanno ospitato nei mesi scorsi le presentazioni dei libri scritti sulla persona di Francesco, con lo stesso pontefice che ha inviato il suo Segretario a parlarne alla platea di Ostia Ponente.

“Questa zona periferica è molto amata da Papa Francesco – ci racconta don Franco Nardin, parroco di Nostra Signora di Bonaria – e dal suo Vicario. Nel quartiere è venuto lo stesso Santo Padre a portare la benedizione del Corpus Domini. Stiamo inoltre aspettando questo Giubileo, che eccezionalmente per noi sarà di due anni: un fenomeno che credo non si ripresenterà mai più”.

“Siamo l’unica Chiesa del Lazio con un Giubileo, oltretutto di due anni che a quasi nessuna parrocchia viene concesso – prosegue padre Nardin -. Una gesto di forte vicinanza del Papa verso la comunità sarda, che tanti anni fa volle l’edificazione di Santa Bonaria a Ostia. Proprio in questo senso ho scritto e presentato qui in occasione del Giubileo un libro sulla figura di Papa Francesco, parlando della sua teologia e spiritualità del cuore: si pensi come un volume contiene anche la prefazione di un suo vicario. Quest’anno invece ho scritto ‘La carità del cuore’, sempre dedicato al Santo Padre e che riprende i suoi più importanti discorsi sui temi della religione cattolica”.

“Ostia e la sua gente non hanno mai visto così tante attenzioni da parte del Vaticano e del Santo Padre – dice don Franco Nardin -, nonostante questo territorio sia stato emarginato per quasi trent’anni. In due anni è venuto Francesco a fare il Corpus Domini, abbiamo avuto un Giubileo e lo abbiamo riottenuto con una lettera che specifica come sia ‘un comando del Papa’. Inoltre ci hanno pubblicato i libri, lo stesso Cardinale è venuto qui per presentarli personalmente e oggi è arrivata anche la Madonna di Medjugorje presso la nostra Parrocchia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio