Fiumicino, aggredito dal branco? “Non è andata così. Ecco la nostra verità”

Fiumicino – Nel giro di poche ore arrivano altre ricostruzioni di altri testimoni oculari, che controbattono la prima versione fornita nell’immediatezza dei fatti, sull’aggressione alle case popolari di via Tago, all’Isola Sacra.

Premesso che anche queste testimonianze ilfaroonline.it le ha raccolte da testimoni oculari presenti sul posto, e che la verità verrà fuori solo dalle indagini dei carabinieri, sembrerebbero cadere le ipotesi del “branco”, cioè della baby gang che aggredisce in molti un uomo solo.

“Quell’uomo ha provocato l’incidente, ed era alterato – raccontano alcuni ragazzi del posto -. E‘ sceso e ha iniziato a inveire contro il giovane che era alla guida dell’auto che peraltro era stata tamponata. A quel punto, visto che stava usando le mani e che non c’era modo di calmarlo, il ragazzo gli ha dato una spinta.

E’ stato in quel momento che, perdendo l’equilibrio, l’uomo cadendo ha sbattuto la testa e si è ferito. Ma non c’è stata nessuna aggressione, nessun branco. La ricostruzione fatta, evidentemente – dicono i ragazzi – è frutto di una visione di parte.

Non è andata come hanno raccontato. E comunque non è frutto di un’aggressione di una baby gang di criminali che in gruppo attaccano una persona. E’ stata una spinta di una sola persona che reagiva ad un attacco. Poi aver perso l’equilibrio, bisogna anche vedere il perché…”

Due tesi evidentemente contrapposte, e solo le indagini dei carabinieri potranno far luce sull’effettiva dinamica. Che certo ha provocato tanto clamore nel quartiere, anche per l’arrivo in massa di pattuglie dell’Arma. Resta il fatto – purtroppo – che c’è un uomo ricoverato in gravi condizioni al San Camillo.

