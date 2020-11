Pattinaggio di figura, il Gran Premio Italia rimandato a gennaio

Come preannunciato, la seconda tappa del Gran Premio Italia di pattinaggio di figura inizialmente programmata a Torino per il 21 e 22 novembre non potrà essere disputata nelle date prestabilite a causa dell’emergenza sanitaria di Covid 19 e per le relative restrizioni adottate dal Governo.

L’appuntamento del Palatazzoli di Torino viene dunque posticipato al fine settimana del 9 e 10 gennaio 2021, configurandosi così al momento come la quarta ed ultima tappa del circuito nazionale prima della finalissima in programma il 13 e 14 febbraio 2021 all’Icelab di Bergamo.

Ad oggi confermate sia la tappa di Egna (Bolzano) del 28 e 29 novembre, sia quella del 5 e 6 dicembre a Trento. (fisg.it)