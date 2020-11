Infernetto: finiti i lavori su viale di Castel Porziano, ma mancano 850 metri di asfalto nuovo

Ostia – Dopo quasi un anno di stop, il 9 novembre scorso sono finalmente ripartiti i lavori di manutenzione straordinaria su viale di Castel Porziano, all’Infernetto (leggi qui).

Ma l’iniziale entusiasmo dei residenti (leggi qui) si è presto infranto: nonostante le operazioni di rifacimento dell’asfalto e della segnaletica sembrino essersi concluse, infatti, il tratto compreso fra via Salorno e via Torcegno è tale e quale a prima.

E in tanti, ora, si chiedono cosa ne sarà di quegli 850 metri di strada rimanenti: quel tratto del viale finirà nel dimenticatoio, o i lavori riprenderanno? E se sì, quando?

A volere spiegazioni è anche il Comitato di Quartiere Infernetto, che proprio qualche giorno fa ha indirizzato una missiva all’assessore ai Lavori Pubblici del X Municipio, Claudio Bollini. “Stando a quanto leggiamo sui documenti in nostro possesso – spiega il Comitato ai microfoni de ilfaroonline.it -, i lavori (per i quali sono stati stanziati 686mila euro) avrebbero dovuto interessare tutti i 2800 metri compresi fra il Canale della Lingua e via Wolf Ferrari. Eppure, ad oggi, ne mancano ben 850: quasi un terzo di quanto era stato annunciato”.

“Cos’è successo? Ci stiamo sbagliando, perché esistono documenti di gara che prevedono dei lavori diversi rispetto a quanto risulta dalla documentazione di cui disponiamo? E se invece i documenti sono quelli, perché quel tratto non è stato riasfaltato come previsto? E’ stato utilizzato parte di quell’appalto per sistemare qualche altra strada del Municipio X a scapito di quel tratto del viale di Castel Porziano?”.

“Sono domande semplici – concludono – e crediamo legittime, alle quali sarebbe almeno educato rispondere, magari non per noi, ma per gli abitanti dell’Infernetto”.

