Atletica leggera paralimpica, il calendario gare del 2021: ad agosto le Paralimpiadi

Roma – Il Consiglio Federale della Fispes, svoltosi in modalità online lo scorso 26 novembre, ha deliberato il calendario agonistico dell’atletica leggera paralimpica per l’anno sportivo 2021.

Si inizia subito a gennaio, nelle giornate del 22 e 23, con i tradizionali Campionati Italiani Paralimpici Indoor ed Invernali Lanci di Ancona.

Il weekend del 6-7 marzo apre ufficialmente la stagione outdoor con le prove territoriali. Per l’ultimo fine settimana (27-28) è prevista l’organizzazione di un meeting ad hoc per permettere agli atleti di alto livello di poter conquistare posizioni importanti nel ranking mondiale (fino al sesto posto) per l’assegnazione automatica delle slot per le Paralimpiadi di Tokyo, opportunità che scade il 1 aprile 2021.

Anche per l’anno prossimo, Jesolo ha rinnovato la sua disponibilità ad accogliere atleti paralimpici provenienti da tutto il globo in occasione del World Para Athletics Grand Prix, quarta tappa del circuito mondiale di atletica paralimpica programmata per il 16-18 aprile.

Dall’1 al 5 giugno Bydgoszcz, Polonia, ospiterà i Campionati Europei, una delle ultime chance internazionali per gli atleti di centrare i minimi di qualificazione per i Giochi di Tokyo (con il termine ultimo previsto il 1 agosto).

A Concesio, in provincia di Brescia, sarà destinata l’organizzazione degli Assoluti in programma il 3-4 luglio.

Il momento più atteso delle Paralimpiadi in Giappone arriverà il 24 agosto con la Cerimonia di Apertura e le gare di Para atletica in scena dal 27 agosto al 5 settembre.

La finale dei Campionati Italiani Paralimpici di Società è invece prevista per il 2-3 ottobre e l’assegnazione della Coppa Italia Lanci 2021 sarà definita nel fine settimana del 23-24.

