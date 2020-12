Mareggiata a Focene e Fregene, Chiodi: “Le soluzioni ci sono, è ora di applicarle”

Fiumicino – “Dopo anni di segnalazioni e sopralluoghi di ogni ordine e grado diffide agli organi gestori, discussioni in Consiglio comunale, ordini del giorno, commissioni consiliari, petizioni, assemblee cittadine ,lettere di associazioni di tutti i tipi, seminari e ogni sorta di attenzione al problema, è impensabile e inaccettabile che ogni volta che il vento torna a soffiare e a far sollevare le onde i cittadini di Focene e Fregene debbano non dormire la notte o affidarsi agli dei di turno (leggi qui)”. A parlare è Massimiliano Chiodi, ex presidente della Commissione Ambiente di Fiumicino e attuale delegato del Sindaco per le materie ambientali e l’ecologia.

“L’allarmismo – continua Chiodi – non è il mio modo di affrontare i problemi, né tantomeno quello di tantissimi cittadini e associazioni che come me aspettano da sempre una soluzione a questo problema, che è diventato insostenibile. Un’intera porzione dunale è stata cancellata dalla lentezza di una burocrazia che fa morti e feriti prima di spicciare le sue competenze. Ci sono intere zone esposte alla furia del mare e dei venti, esondazioni su vie fondamentali per il traffico cittadino, e un pericolo continuo per infrastrutture strategiche come la linea fognaria che va verso nord passando, oramai, in mezzo al mare”.

“Tutti gli interventi hanno il sapore del rimedio e non della programmazione, e la domanda che tutti ci facciamo è: cosa aspettiamo, che il mare torni indietro oppure una disgrazia? Agli atti ci sono decine di documenti che certificano le mie dichiarazioni e il lavoro di tanti altri. Io credo che non ci si debba mai approfittare della pazienza che i cittadini hanno dimostrato fino ad oggi; è ora di mettere la soluzione in opera e non su qualche stralcio di bilancio che rimane in attesa della determina di turno. Le soluzioni ci sono: è ora di metterle nel mare“, conclude Chiodi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino