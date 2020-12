Il mare schiaffeggia Focene: fogne al collasso e balneari in ginocchio

Fiumicino – La forza della natura si abbatte sul litorale romano con tutta la sua potenza. Da ore forti raffiche di vento stanno flagellando tutta la costa laziale, provocando diversi danni a tutte le località, come ad Ardea (leggi qui), dove il problema principale è stato causato dalla caduta di diversi rami in strada.

Situazione del tutto diversa a Fiumicino, in particolare nel tratto di Focene, dove una burrasca vera e propria, con il vento arrivato a toccare i 70-80 chilometri orari e con punte anche di 90, sta inghiottendo la spiaggia, già duramente gravata dall’erosione e dalle mareggiate dei giorni scorsi. I balneari sono del tutto in ginocchio, vista anche la situazione dovuta alla pandemia. E oltre al mare, che spinge verso la costa, c’è anche la pioggia che sta mettendo a dura prova il sistema fognario, oramai al collasso. Sul posto, per un sopralluogo è giunto il sindaco Montino, assieme ai volontari della Protezione Civile Nuovo Domani per le questioni di competenza.

Monitorate poi da Polizia Locale e Protezione Civile di Fiumicino, in particolare, le zone di Mare Nostrum a Focene per gli allagamenti legati alla mareggiata e del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere. Sempre a Fiumicino, occhi puntati anche più a sud: rischia infatti di peggiorare la situazione dei rifiuti e detriti già trasportati, in notevole quantità, sugli arenili e sulle scogliere, ad esempio, a ridosso del vecchio faro.

Segnalata la caduta poi di grossi rami, alcuni finiti su auto ma senza particolari danni, e cartelli stradali divelti. A nord della Capitale, sin già dalle prime ore di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno effettuato in città interventi legati al forte vento, tra coperture, pali grondaie e rami pericolanti. Fra i vari interventi svolti, in via Strambi, è stata messa in sicurezza una tettoia, le cui porzioni pericolanti minacciavano di cadere su un laboratorio di analisi.

