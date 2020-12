Roger Federer rinuncia all’Australian Open: non completo il recupero dall’infortunio

Un’ennesima novità per questo complicato fine anno 2020. Federer rinuncia all’Australian Open. Per la prima volta nella sua carriera, il pluridecorato tennista svizzero deve saltare uno degli Slam più prestigiosi al mondo per un ritardato recupero dall’infortunio al ginocchio. Due interventi chirurgici all’arto per Roger e senza ancora essere tornato in piena forma.

E’ fermo da febbraio scorso ha reso noto nella giornata di oggi la sua dolorosa decisione. 20 volte campione del Grande Slam, Federer ha ripreso ad allenarsi recentemente, confermando la sua presenza a Melbourne. Evidentemente i problemi fisici lo hanno costretto alla decisione estrema.