Tennis, Federer esce ai quarti di finale a Doha: “.. comunque felice di essere tornato a giocare”

Doha - Re Roger torna a giocare al suo tennis dei trionfi, ma deve ingoiare una sconfitta. Probabilmente la vittoria di questi giorni di Covid e di ritorno da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dagli Slam per 15 mesi, è proprio questa: riprendere in mano una racchetta.

E lo ha fatto Federer, a Doha. Nell’Atp di inizio primavera il numero sei al mondo ha sprecato un match point in gara con Nikoloz Basilashvili, al 42esimo posto in ranking. Il risultato di 3-6, 6-1, 7-5 dopo un'ora e 52 minuti ha dato poi il 2 a 1 all’avversario. Esce ai quarti di finale allora Roger.

Ha sprecato una grande opportunità per vincere la partita quando era 5 a 4 al terzo set: “E’ stato un grande ritorno per me – ha scritto lo svizzero sulla pagina Instagram – prossimo impegno a Dubai”. Ha dedicato un pensiero a tutte le persone che lo hanno sempre seguito: “Grazie al mio team che mi ha aiutato a tornare a giocare”.

