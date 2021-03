Tennis, Federer torna in campo all’Atp di Doha: “Pronto per giocare”

Doha - Ha perso lo scettro del migliore dell’Atp nella storia del tennis (leggi qui), ma torna finalmente a giocare dopo 15 mesi. Roger Federer è pronto e non vede l’ora di riprendere la racchetta tra le mani per tessere ace velocissimi e conquistare set da campione.

Lo farà domani all’Atp di Doha. Ed è un ritorno dunque, dopo l’ultimo match giocato all’Australian Open del 2019 e si prende il favore dei pronostici. L’infortunio al ginocchio lo aveva tenuto lontano dal suo sport del cuore per lungo tempo (leggi qui). E’ Djokovic il re del mondo adesso, con 311 settimane di egemonia in cima la circuito, ma Federer è sempre presente ed il più accreditato a vincere in Qatar. Sfiderà il numero 4 della ranking mondiale Dominc Thiem e il russo Andrey Rublev, ottavo in classifica. Entrambi con le stesse possibilità di Roger di prendersi premio in denaro e coppa a Doha.

E’ ansioso di tornare a giocare e lo ha mostrato sul suo profilo Instagram: “Pronto per tornare a giocare”. Così ha scritto nei post pubblicati. Esordirà domani in campo, incontrando il vincente della sfida tra il tra il francese Chardye l'inglese Evans.

