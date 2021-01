Fiumicino – Ancora maltempo sul litorale romano, già duramente colpito dalla mareggiata dei giorni scorsi (leggi qui). A Focene, nella mattinata odierna, una seconda mareggiata si è abbattuta sulla spiaggia, aumentando i danni dell’erosione e aggravando la situazione del chiosco 40 gradi, già a rischio crollo (leggi qui). Ma non solo venti forti e onde alte: sulla località balneare, intorno alle 10.30, la pioggia battente si è trasformata per alcuni minuti in grandine, provocando non pochi disagi alla viabilità.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino