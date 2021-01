Fiumicino, Severini: “Barcone contro il Ponte 2 Giugno, inascoltato un allarme del febbraio 2018”

Fiumicino – “Il Sindaco parla di pericolosità sulla quale aveva già allertato le forze dell’ordine rispetto al barcone che per poco non ha provocato un disastro staccandosi dagli ormeggi e finendo contro il ponte 2 Giugno (leggi qui), ma sono parole che non possiamo farci bastare”.

A parlare è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Già – prosegue Severini – perché in realtà la cosa era stata segnalata (e bellamente ignorata) da anni. Persino il delegato del sindaco per i problemi idraulici del territorio, Mario Russo D’Auria, in un articolo datato 14 febbraio 2018, all’indomani dell’inaugurazione del nuovo Ponte 2 Giugno, lanciò l’allarme (leggi qui).

“E a pochi metri dal bellissimo ponte 2 Giugno – scriveva Russo in un articolo – vediamo marcire una pericolosa imbarcazione buona solo per far ballare i topi. Se mai si staccasse in caso di piena sarebbe un disastro, per il ponte, per i cittadini , per la sicurezza del quartiere”.

Parole totalmente ignorate. Sappiamo che la competenza operativa è dell’Ardis e della Capitaneria di Porto, ma il Comune è l’Ente controllore, e non può permettersi di lasciare che per anni resti al centro della città un pericolo così grande. Bisognava programmare e intervenire quando il Tevere si ingrossò, in passato, togliendo l’imbarcazione dalla gabbia di fango dov’era.

Ma com’è costume di questa Amministrazione, il controllo latita, la prevenzione rimane un’intenzione sulla carta; resta invece l’insensibilità alle sollecitazioni, con un Comune capace di muoversi solo quando l’emergenza segnalata con largo anticipo si è concretizzata.

Stavolta è andata bene, perché se quella barca si fosse staccata sulla pressione della piena del Tevere, l’impatto con il ponte avrebbe potuto essere devastante. Ma il rischiare non è una caratteristica che si chiede ad un buon amministratore.

L’atteggiamento di sufficienza, o peggio di fastidio, rispetto alle sollecitazioni, lo abbiamo denunciato più volte; ad esempio sull’erosione, sulle concessioni balneari, persino sui dati del Covid.

Il Comune dovrebbe essere in prima fila per ottenere quella sicurezza di cui i cittadini hanno diritto. Il barcone, ma anche il viadotto di via dell’aeroporto, se vogliamo allargare il discorso, sono esempi di inerzia che non vogliamo più vedere”.

di 21 Galleria fotografica Nave contro Ponte 2 Giugno a Fiumicino









Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino