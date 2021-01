Fiumicino, entro febbraio Palidoro avrà la Casa della Salute

Fiumicino – “Entro il mese di febbraio Palidoro avrà finalmente la sua Casa della Salute“. Lo ha dichiarato questa mattina, 26 gennaio 2020, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino a ilfaroonline.it, durante l’inaugurazione del nuovo drive-in Covid presso la condotta medica di Palidoro (leggi qui), allestito grazie al contributo dei volontari della Misericordia di Fiumicino.

La Case della Salute è attesa da anni dai residenti del nord del Comune. I lavori di ristrutturazione dello stabile sulla via Aurelia sono stati affidati nel giugno 2019, ma si tratta di una battaglia portata avanti dal 2018. Ad ottobre 2020 si parlava di lavori in dirittura d’arrivo (leggi qui), ma ora la realizzazione sta diventando concretamente realtà: “L’inaugurazione della Casa della Salute di Palidoro – afferma il Sindaco – si svolgerà alla presenza del presidente Zingaretti, cha ha messo a disposizione della Asl finanziamenti e strutture, affinché riuscissimo a raggiungere quest’ altro importante traguardo”.

“Il presidio sanitario – sottolinea Montino -, sarà messo al servizio di circa 30 mila persone, per rispondere alle reali necessità sanitarie di tutti i residenti. Il giorno dell’inaugurazione, faremo una grande festa. Festeggiare è di dovere, perché si tratta di un obiettivo che abbiamo raggiunto tutti quanti insieme, unendo le nostre forze e le nostre risorse. La casa della Salute è una battaglia che abbiamo portato avanti per i nostri cittadini ed, in particolare, per i residenti dell’area nord”.

“Ringrazio il presidente della Regione Lazio Zingaretti – conclude il Sindaco – per averci fornito le risorse necessarie al raggiungimento di questo importante risultato. Ringrazio, naturalmente, anche il Commissario straordinario della Asl Roma 3 dott. Quintavalle, che sta seguendo la stretta conclusiva dei i lavori alla Casa della Salute”.

