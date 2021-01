Addio Manzù: aperta la tomba, le spoglie dell’artista lasciano Ardea

Ardea – E’ arrivato proprio oggi il giorno di cui si parla da anni: Manzù è stato ufficialmente portato via da Ardea.

Questa mattina l’agenzia di pompe funebri incaricata dalla famiglia Manzoni è entrata nel museo che porta il nome dell’Artista e ha aperto la tomba per trasferire i resti di Manzù al cimitero di Castel Volturno a Caserta per la cremazione.

Il Museo Manzù da oggi 29 gennaio 2021 sarà un luogo ricco di opere d’arte che confermano il legame dell’Artista con Ardea, ma non avrà più il suo maestro.

