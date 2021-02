Nebbia supergigante: a Cortina cancellata la gara femminile

Cortina – Viene cancellata un’altra gara a Cortina. Dopo la combinata slittata al 15 febbraio, che doveva svolgersi ieri, anche il supergigante femminile vede lo stop, insieme alla stessa gara maschile. La causa è sempre quella del meteo avverso. Tanta nebbia sull’Olympia delle Tofane e niente gara d’esordio. Perché questi Mondiali di sci ancora devono ufficialmente partire.

Doveva prendere il via alle 13 la gara delle atleta. Poi alle 14 e in seguito alle 14,30. Partenza spostata di mille metri, ma niente da fare. Sembra che da giovedì, come indicato dalle previsioni, il tempo sia clemente e il Mondiale potrà partire.