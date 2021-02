Mondiali, Paris solo quarto in discesa: ”Ho sbagliato e non posso rimediare”

Cortina – E’ solo quarto Dominik Paris nell’attesa discesa libera di oggi. Sole a Cortina ma pista scivolosa ed insidiosa per molti partecipanti.

Vince ancora l’austriaco Vincent Kriechmayr. Conquista dell’oro in 1’37”79 meritata, per il già campione mondiale di supergigante. Paris sbaglia durante la gara e cerca di recuperare una gara ormai persa, nel finale. Deluso a margine della sua partecipazione odierna ai microfoni di Raisport: “Ho sbagliato e non posso rimediare”. Aveva fatto due prove eccellenti alla vigilia. Ha pagato un errore prima del salto Vertigine e ha chiuso in 65 centesimi.

Argento per Andreas Sander e terzo posto iridato a Beat Feuz.

Christof Innerhofer è sesto tra gli azzurri, dopo una discesa perentoria e veloce, ma non basta a salire sul podio: “Bisogna sempre dare il massimo, dove è possibile – ha detto il campione su Raisport – l’atteggiamento è stato giusto e risultato buono. C’era il sogno della medaglia. Non farò ancora tanti Mondiali, ma sono contento”.

In apertura di evento nel cielo di Cortina sono volate le Frecce Tricolori. Era cominciata bene la giornata azzurra, ma lo sci alpino non ha confermato le speranze dei tifosi. Nei prossimi giorni le altre gare.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport