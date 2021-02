Mondiali di sci, Vinatzer finisce a sette centesimi dal bronzo

Cortina – Ha 21 anni il giovanissimo Alex e una Coppa del Mondo di stagione ancora tutta da decidere. Fa ben sperare la sua prestazione ai Mondiali di sci, appena conclusi a Cortina. Vinatzer ha corso un ottimo slalom. Nella prima manche si è piazzato secondo, mentre nella seconda ha sfiorato il podio.

Ha tentato il meglio, fino all’ultimo, sciando su una neve ghiacciata non semplice da domare. Lo ha detto ai microfoni di Raisport a margine della gara, vinta dal norvegese Sebastian Foss – Solevagg in 1’46”48. Alex, atleta azzurro e delle Fiamme Gialle cerca di sorridere del suo quarto posto: “Lascia l’amaro in bocca, il mio distacco dal bronzo è elevato”. La sua posizione in classifica generale, dopo la gara iridata, è stata la migliore tra gli italiani. Manfred Moelgg è arrivato 14esimo, Stefano Gross non ha concluso la sua gara, dopo un mezza sciata veloce e pulita. Anche Giuliano Razzoli non è arrivato al traguardo. Fuori nella prima manche.

E’ lui allora il simbolo dello slalom maschile, nell’ultima giornata dei Campionati Mondiali di Cortina. C’è ancora tanta strada da fare per lui, ma l’ampio margine di miglioramento gli mette le ali agli sci: “E’ un piazzamento che mi da fiducia, dopo un gennaio molto difficile”. Ha perso terreno nella seconda prova e anche il ritmo di sciata. Ha perso 1’20 dal vincitore, a sette centesimi dal terzo posto. Che sembrano pochissimi, ma nello sci sono uno spazio enorme.

Non si arrende Alex e sa che in futuro potrà togliersi grandi soddisfazioni: “Ho margine di crescita”. Ha sottolineato. E dopo un periodo di riposo breve, Vinatzer riprenderà le bacchette in mano per staccare veloce dal cancelletto di partenza, direzione primo gradino del podio.

Vinatzer si ferma ai piedi del podio dopo due ottime manche: ai Mondiali di Cortina l’Italia chiude con una medaglia di… Pubblicato da FISI – Federazione Italiana Sport Invernali su Domenica 21 febbraio 2021

