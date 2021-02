Vittorio Iacovacci: chi è il carabiniere rimasto ucciso nell’attacco in Congo

Roma – E’ Vittorio Iacovacci il carabiniere rimasto ucciso nell’attacco contro il convoglio delle Nazioni Unite avvenuto nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, nel quale è morto anche l’ambasciatore italiano Luca Attanasio (leggi qui). Il carabiniere, che avrebbe compiuto 31 anni a marzo, era originario di Sonnino, in provincia di Latina, ed era effettivo al battaglione Gorizia dal 2016.

Iacovacci era in servizio da settembre scorso all’Ambasciata italiana in Congo. Parenti, amici, semplici conoscenti si sono recati verso la villa dei genitori di Iacovacci. “Un bravo ragazzo, lo abbiamo visto l’ultima volta quattro mesi fa” dicono gli zii ai giornalisti assiepati in strada. (fonte Adnkronos)