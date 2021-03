Porto turistico, ViviAmo Fiumicino: “Togliere i vincoli e garantire sicurezza”

Fiumicino – “Il destino di Isola Sacra, passa per una semplice equazione: vincoli idrogeologici: blocco nuove concessioni edilizie = opere di messa in sicurezza (idrovore e strada argine): sblocco e sviluppo urbano. Se sia di semplice risoluzione o meno, questo dipenderà dagli enti competenti a vario livello, che dovranno porre in essere quelle necessarie opere nel breve periodo, già esistenti o i cui fondi sono già stati stanziati”. Così, in una nota stampa, ViviAmo Fiumicino, per il centro studi di Mario Baccini.

“Nel mezzo di questo quadro ‘statico’, – prosegue il Comitato – ora irrompe la vendita all’asta delle concessioni relative all’ex porto turistico (leggi qui) nell’area che coinvolge anche il Vecchio Faro. Un’ottima notizia per il nostro Comune, ma lo sviluppo di questa porzione di territorio, interessando zone demaniali, come affermato dal presidente Baccini, dovrà passare necessariamente sotto la lente attenta dell’Amministrazione comunale, per appurare, avendone competenza su quest’area, la realizzazione di quelle opere quali la viabilità, la sicurezza idraulica, il recupero e la riqualificazione del Vecchio Faro, la risoluzione dell’annosa questione che riguarda la zona di Passo della sentinella, il contrasto all’erosione costiera e per scongiurare eventuali opere lasciate a metà come le più classiche ‘cattedrali nel deserto'”.

“A questo, ci permettiamo di aggiungere, che tutto ciò non potrà prescindere dalla suddetta equazione, – conclude ViviAmo Fiumicino in quanto se essa varrà per un progetto così importante e ambizioso, che vorrà dire contemporaneamente sviluppo economico e business per gli investitori e per la nostra città, in particolare per Isola Sacra, che negli ultimi anni è stata trascurata e lasciata nel dimenticatoio, non possa non valere anche, per quelle decine di piccoli proprietari di lotti, che dopo anni, ancora non possono costruire una casa per i propri figli, perché sottoposti ai medesimi vincoli”.

