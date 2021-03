Otto anni di nulla al nord, Severini: “Si ricorre alla mistificazione della realtà per non prendersi responsabilità”

Fiumicino – “Finestre? Campo Sportivo, ‘astenuto dal voto’ per il marciapiede di Granaretto, ma di cosa stiamo parlando? La verità è sotto gli occhi di tutti e i cittadini la conoscono molto bene. Non credo sia necessario che la maggioranza tiri fuori tematiche completamente diverse l’una dall’atra, senza alcun filo logico”. Così, in una nota, il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini, replicando alle ultime dichiarazioni dei consiglieri Vona e Calcaterra (leggi qui).

“Quello che vedo, – prosegue il Capogruppo – è solo un tentativo di arrampicarsi sugli specchi, quando non si ha proprio niente a cui aggrapparsi”. Il tutto, non fa altro che precipitare in un ridicolo tentativo di dimostrare, a parole, alle località del nord quasi sempre dimenticate, che tutto sommato qualcosa sia stato fatto.

Eppure, 8 anni di promesse che non hanno mai visto realizzazione, non sono facili da dimenticare. Che Fiumicino centro resta sempre privilegiato dalle scelte amministrative è assodato e Vona e Calcaterra, che non hanno fatto altro che avallare certe scelte, non lo neghino e, soprattutto, non screditino l’operato degli altri”.

“Non è un caso che, chi ci amministra, ricorre spesso alla mistificazione della realtà – conclude Severini – con l’unico scopo di coprire le proprie responsabilità o le incapacità. Ringrazio comunque tutti coloro che mi stanno attaccando. Questo significa che sto lavorando bene ed è proprio quello che continuerò a fare”.

