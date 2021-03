Sgombero campo rom di Castel Romano, Neocliti (FdI): “Ora evitare accampamenti abusivi ad Ardea”

Ardea – “Il Sindaco si impegni per contrastare eventuali accampamenti abusivi ad Ardea”. Questa la richiesta di Raffaella Neocliti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Ardea, in seguito allo sgombero di questa mattina dell’area F del campo rom di Castel Romano (leggi qui).

“Abbiamo appreso che questa mattina è iniziato lo sgombero dell’area F del campo rom a Castel Romano, distante pochi chilometri dal nostro comune. Si tratta sicuramente di una situazione delicata e complessa, che non deve prestarsi a sterili strumentalizzazioni e polemiche”, si legge in una nota del Consigliere.

“Oggettivamente – prosegue Neocliti -, è opportuno precisare che Ardea non ha la possibilità di ospitare queste persone, in quanto priva di strutture idonee a tale scopo. Per tali motivi si è presentata una mozione da discutere in consiglio comunale, dove impegniamo il sindaco Savarese a monitorare gli eventuali flussi di persone nel nostro territorio, derivati dallo sgombero in questione.

In particolar modo, nell’ atto si chiede al primo cittadino di tenere alta l’attenzione, e di attivarsi presso gli enti competenti, in primis alla prefettura, affinché vengano trovate soluzioni idonee, propedeutiche all’integrazione sociale, al contrasto all’illegalità e a garanzia delle condizioni igienico-sanitarie.

La giunta comunale, poi – conclude Neocliti -, deve mettere in campo una giusta programmazione e misure adeguate per evitare la possibile nascita di nuovi accampamenti abusivi, che rischierebbero di creare situazioni di degrado, che invece dobbiamo scongiurare in ogni modo”.

