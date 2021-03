Doppio pass per Sara Franceschi nei 400 misti: Olimpiadi e Europei di nuoto

Riccione – Mentre racconta della sua finale appena disputata Sara Franceschi è la gioia fatta persona. E come non potrebbe essere? L’atleta delle Fiamme Gialle vince gli Assoluti di nuoto nei 400 misti e si prende due pass.

La qualifica per le Olimpiadi, le seconde della carriera dopo Rio 2016, e anche la partecipazione sicura per il prossimo Europeo di Budapest, che si svolgerà a maggio. Felice della sua prestazione, inaspettata e con due biglietti straordinari in tasca, Sara ha dichiarato ai microfoni di Raisport: “Sono molto felice, le Olimpiadi sono eccezionali!”. Rinnova il suo primato personale sulla distanza e registra il tempo di 4’37”06.

(foto@deepbluemedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport