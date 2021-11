Europei di nuoto, Sara Franceschi è argento nei 400 misti

Kazan – Prima medaglia internazionale da senior per Sara Franceschi, che seppur con tempo ex aequo agli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento fino al 7 novembre a Kazan, festeggia comunque un successo importante in carriera.

Vince l’argento l’atleta delle Fiamme Gialle e lo fa nei suoi 400 misti con il tempo di 4:30.47. parte bene per l’azzurra il nuovo ciclo olimpico che porterà a Parigi 2024. La serba Anja Crevar ha conquistato la sua stessa posizione. L’oro è andato alla turca Viktoria Zeynep Gunas con il tempo di 4:30.45.

(foto di Andrea Staccioli / Inside – DBM)

