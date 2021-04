Fiumicino, dal Consiglio comunale una proposta per la continuità di Alitalia

Fiumicino – Alla fine del quinto Consiglio comunale straordinario su Alitalia, l’aula ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera con la Proposta di interventi per la continuità di Alitalia. La proposta è stata illustrata in aula dal prof. Ugo Arrigo e dal prof. Gaetano Intrieri il cui contributo è stato determinante per la stesura del documento.

Al Consiglio hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti sindacali, la consigliera regionale Michela Califano, il senatore William De Vecchis, l’on. Stefano Fassina, la senatrice Giulia Lupo, l’assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino.

Clicca qui per leggere la delibera con la proposta

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino