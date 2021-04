Regno Unito, è morto il principe Filippo: aveva 99 anni

Londra – Il principe Filippo, che avrebbe compiuto 100 anni a giugno, si è spento oggi, 9 aprile, all’età di 99 anni. L’annuncio in un comunicato di Buckingham Palace.

“È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo – si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia reale inglese -. Sua altezza reale è morta serenamente questa mattina al castello di Windsor. La famiglia reale si unisce alle persone di tutto il mondo per piangere la sua perdita. Ulteriori annunci verranno fatti a tempo debito”.

Il Principe di Edimburgo aveva sposato Elisabetta nel lontano 1947, cinque anni prima che venisse incoronata regina, ed era il consorte reale più longevo della storia. Insieme hanno avuto quattro figli, otto nipoti e dieci pronipoti.

A metà febbraio aveva avuto un malore ed era stato ricoverato in ospedale (leggi qui), dove aveva subito un intervento per un non meglio precisato problema al cuore.



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Esteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo