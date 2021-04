Ardea – “Sono andato a vedere i lavori presso il parco di via Reno: ho avuto modo incontrare Jlenia D’Andrea, la presidente dell’Associazione Centro Hygge insieme ad altri volontari, lì presenti per i lavori di manutenzione del parco”. Così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni, che ieri mattina si è recato al parco dell’Unità d’Italia a Nuova California per andare a trovare i volontari dell’Associazione Centro Hygge, che da mesi lavorano alla riqualificazione del parco (leggi qui) con l’obiettivo di renderlo accessibile entro maggio. Nonostante le numerose polemiche dei mesi scorsi (leggi qui), i lavori continuano a ritmo serrato.

“Mi hanno raccontato quanto fatto in questi mesi – continua Possidoni -: dal taglio dell’erba, alla riparazione dei giochi, dalla sistemazione delle panchine, alla pittura dei muretti… Ho apprezzato molto l’attenzione che stanno dando all’ambiente, utilizzando legno riciclato per costruire sedie, tavole e panchine per l’area relax ed installando delle casette nido sugli alberi“.

“Mi hanno anche descritto le attività che vorrebbero attivare nelle varie aree del parco finalizzate a renderlo un punto di aggregazione sociale e a sensibilizzare i cittadini a rispettare l’ambiente e tutto ciò che esso può offrire”.

“Ci sono ancora alcuni lavori da portare a termine, ma stanno arrivando alla fine. Ho visto un gruppo di lavoro estremamente affiatato, unito e con un obiettivo chiaro: quello di rendere accessibile il parco ai cittadini il più presto possibile, prima della fine di maggio”.

“Vorrei ringraziare Jlenia – conclude l’Assessore – e tutti i volontari per quello che stanno facendo. Fateci sapere il prima possibile la data di inaugurazione del parco”.

