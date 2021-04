Fiumicino, nuova vita per il mercato coperto: approvata la mozione

Fiumicino – “Durante il consiglio comunale di oggi è stata approvata, all’unanimità dei presenti, la mozione proposta dalla maggioranza che impegna il sindaco e la giunta a mettere in campo tutte le azioni necessarie per trasformare il mercato coperto di via degli Orti in un luogo di vendita e somministrazione dei prodotti d’eccellenza dell’agro romano”. Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi.

“L’amministrazione comunale, attraverso l’assessora competente, ha già avviato l’iter per accedere ai finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per il recupero dei mercati coperti – sottolinea Zorzi -. Si tratta di un’occasione unica che ci permetterà di trasformare quel luogo in un’area di promozione dei prodotti che caratterizzano non solo il nostro territorio, ma quelli di tutto l’agro romano. Questo si inserisce nel solco della ricca tradizione enogastronomica del nostro Paese che lo rende unico nel panorama europeo se non mondiale”.

“Il sì del consiglio comunale è un’ottima notizia – sottolinea l’assessora Erica Antonelli – l’amministrazione ha da subito preso visione del bando per l’accesso al finanziamento. Si tratta di un bando regionale che, in caso di aggiudicazione, metterà a disposizione circa 200 mila euro. L’ulteriore conferma che il progetto è condiviso da tutte le forze presenti in consiglio è per noi un nuovo sprone ad andare avanti”.

“Non appena sarà pronto il progetto, di concerto con la Presidente Paola Meloni – conclude Zorzi- lo condivideremo nelle commissioni Attività Produttive e Lavori Pubblici per sottoporlo all’attenzione di tutti e condividere stimoli ed eventuali proposte. Ringrazio l’intero consiglio comunale per avere compreso l’importanza di questo atto e per averlo votato all’unanimità”.

