I lavori su via Cristoforo Colombo si faranno di notte: cosa dice l’ordinanza

Ostia – I lavori su viale Cristoforo Colombo non si faranno più durante il giorno, come inizialmente previsto (leggi qui), ma di notte. A stabilirlo è una determina del X Gruppo Mare in vigore da oggi, lunedì 26 aprile.

Quando

Le operazioni di rifacimento del manto stradale saranno effettuate fra le ore 20 e le ore 6 del mattino. Coprendo, di fatto, quasi l’intero arco del coprifuoco.

Dove

Il tratto interessato – in cui permane il milite di velocità di 30 chilometri orari – è quello compreso fra il chilometro 26.00 e via del Fosso di Malafede.

Si tratta di una vera e propria vittoria per i tanti pendolari che, negli scorsi giorni, avevano riversato sui social il loro malcontento per i diversi ingorghi venutisi a creare proprio a causa dei lavori (leggi qui).

