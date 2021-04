Ostia, i cestini del lungomare si trasformano in discariche e i residenti insorgono: “Incivili”

Ostia – E’ bastato un weekend di sole perché i cittadini, ostiensi e non, affollassero il lungomare: in tanti, alla vigilia del ritorno del Lazio in zona gialla (leggi qui) – complice il bel tempo e, forse, la curiosità di visitare la nuova Fontana dello Zodiaco (leggi qui) -, hanno voluto respirare un po’ d’aria fresca in riva al mare di Roma.

Non sono mancate, però, le polemiche. In quella che sarebbe dovuta essere una domenica di festa, infatti, in molti si sono riversati sui social per denunciare l’inciviltà e l’indifferenza di quanti, avendo trovato i cestini del lungomare pieni, hanno deciso di abbandonare i resti del loro pranzo al sacco nelle loro prossimità, dando vita, in breve tempo, a vere e proprie montagne di rifiuti, soprattutto all’altezza del pontile.

Pile di buste, bicchieri di plastica, carte e cartoni, che col passare delle ore si sono fatte sempre più alte ed incombenti: è questo lo scenario testimoniato dalle immagini condivise su Facebook da decine di residenti, e che mal si accompagna al paesaggio offerto dal lungomare capitolino. “Vergognoso”, “incivili”, “maleducati”, si legge fra i commenti alle foto, rimbalzate da un gruppo di quartiere all’altro.

E se c’è anche chi prova a puntare il dito contro Ama e l’Amministrazione municipale, giudicando il servizio inefficiente e il numero dei cestini troppo esiguo, il verdetto è pressoché unanime: “La colpa – sentenzia qualcuno – è dell’incivile che non fa due passi in più per buttare l’immondizia”.

Nella mattinata di oggi, 26 aprile, infatti – come documentato dagli stessi cittadini -, i camioncini di Ama sono passati a raccogliere i rifiuti che affollavano il pontile, chiudendo il sipario del triste spettacolo andato in scena ieri.

Il Faro online (Foto © Facebook)

