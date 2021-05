Chorzow – Medaglia d’oro e titolo di campioni mondiali alle World Relays per la 4×400 mista. Una gioia da impazzire per gli azzurri per un oro storico che per la prima volta bussa alla porta della Nazionale italiana.

Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione e Davide Re. Frazioni sempre in testa per i membri di una squadra che spiana la strada verso la storia. Margini di una decina di metri dagli avversari dietro. Mangione e Trevisan hanno velocizzato la gara, dopo che Scotti aveva dato all’Italia il primo posto nella prima parte provvisoria della finale. Davide Re è stato meno fluido rispetto a ieri, ma ha portato l’azzurro davanti agli altri e ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 3:16.60.

Entusiasmo a mille per Edoardo, Giancarla, Alice e Davide. Hanno festeggiato con il tricolore tra le mani. Sorridenti, dopo l’oro del record.

