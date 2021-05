Stop ai drive-in per tamponi a Fiumicino e Palidoro, Severini: “Si apra alla Casa della Salute di Palidoro”

Fiumicino – “A breve sarà inaugurata la nuova Casa della Salute di Palidoro (leggi qui). Sarà presente anche l’assessore regionale alla Sanità. Ma D’Amato, se non vuole essere accolto dal dissenso dei residenti del nord, deve dare subito risposte chiare e concrete sulla chiusura dei drive-in per tamponi”.

A parlare è Roberto Severini, capogruppo della lista civica “Crescere Insieme” di Fiumicino, che aggiunge: “Dopo quello di piazzale Mediterraneo, anche l’hub di Palidoro, recentemente inaugurato e unico punto al Nord del Comune, è sospeso in attesa di risposte, che tardano ad arrivare. Senza altri punti di riferimento, i cittadini del nord di Fiumicino, che non sono di Serie B e meritano le stesse attenzione di chi vive in centro, si troveranno ancora una volta a vivere senza servizi o a pagare per una prestazione privata. Asl e Regione, che in queste ore non hanno proferito parola sulla sospensione dei drive-in per tamponi a Fiumicino, dovrebbero almeno sopperire a queste chiusure allestendo magari proprio nell’area della nuova Casa della Salute di Palidoro una nuova postazione per tamponi”.

