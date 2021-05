Riapertura drive-in Covid, Severini: “Ripristinato un servizio essenziale per la comunità”

Fiumicino – “La riapertura dei drive-in per i tamponi Covid di Piazzale Mediterraneo e di Palidoro (leggi qui) non può che essere una buona, anzi ottima notizia”. A dichiararlo in una nota, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Ringraziamo il Sindaco, – prosegue il Capogruppo – per aver subito accolto la mia richiesta (leggi qui) volta a fare luce sulla questione delle modalità di somministrazione dei test e il vicepresidente del Consiglio regionale Cangemi, per aver trasformato tale richiesta in un’interrogazione (leggi qui).

E’ una grande soddisfazione vedere i cittadini e il territorio di Fiumicino vincere questa battaglia, che ha portato al ripristino di entrambe le strutture”.

“Rimettere in funzione due presidi efficaci come questi – conclude Severini – era una questione di fondamentale importanza. Un servizio che si è dimostrato essenziale per tutta la popolazione, in particolar modo al Nord del territorio”.

