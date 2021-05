Record mondiale di Benny Pilato nei 50 rana: “Non ci credo.. non ho realizzato ancora..”

Budapest – Le ha affidate all’acqua le sue lacrime di gioia. Benedetta Pilato è ancora l’aliena della rana. La rana mondiale, ancora una volta. Nella semifinale dei 50 di questa sera agli Europei di nuoto, sempre più premiati per l’Italia, l’azzurra sbriciola il primato iridato. Si volta verso il tabellone a fine gara e capisce. Quel 29”30 è tutto suo. Immerge la testa nella sua piscina del sogno, l’ambiente che le se addice. Il luogo dove la giovane nuotatrice è già grande. Preziosissimo il primato e strappato alla dea Lily King. Dal Mondiale dello scorso anno l’americana sa che Benny può insidiarle i titoli più importanti: “Non so cosa dire. Non me l’aspettavo – ha detto una commossa Pilato a Raisport – sentivo un sacco il tifo degli altri. Non realizzo ancora quello che ho fatto”. 16 anni di talento, 16 anni di medaglie. Di una leggenda giovanissima predestinata. E tra due mesi ci saranno le Olimpiadi. Cosa accadrà? Il nuoto si inchina alla sua azzurra fenomeno della vasca.

La Pilato ha scritto la storia ancora una volta. Lo aveva già fatto questa mattina registrando il record italiano sulla distanza a meno di quel primato conquistato stasera (29”31). Sempre più veloce una rana, ormai Regina. Con il record del mondo di 29”30. E domani sarà finale. L’oro europeo l’attende.

