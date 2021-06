Europei di tiro a segno, Sofia Ceccarello oro nella carabina 50 metri

Grande impresa di Sofia Ceccarello ai Campionati Europei di Osijek (Croazia). L’azzurra, dopo il recente bronzo nella carabina 10 metri, ha conquistato la medaglia d’oro nella carabina 50 metri aggiudicando all’Italia la Carta Olimpica per Tokyo 2020. La diciottenne ravennate, che a 15 anni stabilì il primato italiano juniores nella carabina 10 metri, con 464,7 punti ha eguagliato e migliorato altri record,

In una finale al cardiopalma, che ha visto la Ceccarello trionfare solo all’ultimo colpo contro la russa Yulia Zykova (462.9) ed aggiudicarsi il titolo continentale (464.7) mentre sul terzo gradino del podio è salita la norvegese Hegg Jeanette Duestad (453.1), la ravennate ha stabilito il nuovo record italiano juniores (1176), il nuovo record del mondo junior di finale ed ha eguagliato il record del mondo della categoria senior. Tante le medaglie vinte in ambito internazionale tra cui due argenti nella carabina sportiva 3 posizioni femminile e nella carabina sportiva a terra agli Europei di Bologna 2019, il bronzo nella carabina ad aria compressa conquistato proprio in questi Europei, su Sofia tante erano le aspettative alla vigilia della partenza per questi Campionati e non sono state deluse.

Per il tiro a segno è la sesta carta olimpica migliorando così quanto fatto in occasione di Rio 2016 quando gli azzurri ottennero cinque accessi

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 292 (151 uomini, 141 donne) in 26 discipline differenti con 66 pass individuali. (fonte/foto@coni.it)

