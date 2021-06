Basket, Belinelli rinuncia al Preolimpico: “Ho problemi fisici, non sarò in Nazionale”

Non ci sarà Marco Belinelli. L’Italia della pallacanestro maschile si prepara a scendere sul parquet del Torneo Preolimpico in Serbia, ma l’azzurro e cestista più famoso del movimento italiano ha rinunciato.

Lo ha divulgato una nota della Federazione Italiana Pallacanestro. La dichiarazione di Belinelli non lascia interpretazione: “Non sarò in Nazionale questa estate – dice il comunicato della Fip – la stagione a livello fisico è stata molto impegnativa. Ho diversi problemi, in particolare agli adduttori. Devo fermarmi per un periodo – ha proseguito la nota della Federazione, che ha riportato le parole dell’atleta della Virtus Bologna – devo riprendere un lavoro mirato in estate, per essere pronto al 100% a settembre”. Dopo diversi anni in Nba Belinelli è tornato in Italia per vestire la maglia della Virtus.

Se l’Italbasket si qualificherà per l’Olimpiade di Tokyo, quest’ultima sarà orfana non solo di Belinelli, ma anche di Nadal che ha appena rinunciato a parteciparvi (leggi qui). Anche il giocatore di pallacanestro allora mancherà comunque al torneo. Come mancherà al Preolimpico del prossimo 29 giugno. Il presidente della Fip Gianni Petrucci ha dichiarato: “Ne prendo atto con dispiacere”.

