Fiumicino, Baccini appoggia il Comitato FuoriPista: “Parte della tassa d’imbarco vada al Comune”

Fiumicino – “Concordiamo con quanto espresso dal Comitato FuoriPista (leggi qui) che ha chiesto che una parte dei proventi dei biglietti aerei siano ridestinati al Comune di Fiumicino perché possa sostenere le necessità dei cittadini che subiscono la presenza e l’inquinamento dell’aeroporto. Ci appare quantomeno singolare il silenzio del Sindaco che partecipa al tavolo dell’aeroporto e che ben conosce l’importanza e la spesa di sostenere la prevenzione dall’inquinamento per i cittadini“. Con queste parole Mario Baccini coordinatore di centrodestra si esprime a favore dell’idea di redistribuire parte delle tasse aeroportuali sui biglietti aerei introitata da AdR.

