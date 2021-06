Francesco: “La preghiera degli anziani è un polmone di cui il mondo non può privarsi”

Città del Vaticano – “La tua preghiera è una risorsa preziosissima: è un polmone di cui la Chiesa e il mondo non possono privarsi (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 262). Soprattutto in questo tempo così difficile per l’umanità, mentre stiamo attraversando, tutti sulla stessa barca, il mare tempestoso della pandemia, la tua intercessione per il mondo e per la Chiesa non è vana, ma indica a tutti la serena fiducia di un approdo”.

Lo scrive Papa Francesco nel messaggio per la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, voluta dallo stesso Bergoglio e fissata al 25 luglio, festa dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. Nel messaggio, firmato il 31 maggio ma diffuso solo oggi, il Pontefice ricorda le parole del suo predecessore, Benedetto XVI, definendolo “santo anziano che continua a pregare e a lavorare per la Chiesa”: “La preghiera degli anziani può proteggere il mondo, aiutandolo forse in modo più incisivo che l’affannarsi di tanti”.

Francesco parla agli anziani da anziano: ” ricevuto la chiamata a diventare Vescovo di Roma quando avevo raggiunto, per così dire, l’età della pensione e già immaginavo di non poter più fare molto di nuovo. Il Signore sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti, con nuove parole, con la sua consolazione, ma sempre è vicino a noi. Voi sapete che il Signore è eterno e non va mai in pensione, mai”.

Nel documento il Pontefice sottolinea poi come “la pandemia” sia stata “una tempesta inaspettata e furiosa, una dura prova che si è abbattuta sulla vita di ciascuno, ma che a noi anziani ha riservato un trattamento speciale, un trattamento più duro”. E si dice rattristato dal fatto che “in alcuni luoghi” non ci sia ancora la possibilità di abbracciare e incontrare gli anziani. Di seguito il testo completo del messaggio del Santo Padre.

