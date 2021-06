Pagamento Tari, Severini: “Che fine ha fatto la proroga della scadenza?”

Fiumicino – Tramite un post su Facebook, l’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che domani, 30 giugno 2021, scade il termine di pagamento della prima rata Tari 2021 (leggi qui). La cosa curiosa è che il 15 marzo scorso, a seguito di un Consiglio comunale, l’assessore al Bilancio aveva annunciato la proroga di tale pagamento al 31 luglio (leggi qui)”. Lo dichiara in una nota Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Qui è palese l’emblematica confusione di un’Amministrazione che dice una cosa e poi ne fa un’altra – prosegue il Capogruppo -. Il solito discorso della ‘mano destra che non sa cosa fa la sinistra’: si annuncia la proroga, ma poi questa viene smentita dal Presidente della Commissione Bilancio. Questa incoerenza tra Assessore e Presidente ha solo creato confusione tra la popolazione, generando disagi e alimentando il timore di poter incorrere in future sanzioni per scadenze non rispettate.

La cosa più grave, è che l’Amministrazione non provvede a mandare in anticipo questi bollettini, che non arrivano mai in tempo, mentre l’inaugurazione di un semplice lampione o di tutto ciò che rappresenta un lavoro di ordinaria amministrazione viene comunicato addirittura tramite avvisi pubblici recapitati alle abitazioni”.

“E’ arrivato il momento di trovare una soluzione: o l’Amministrazione decide di delegare all’Assessore ai Lavori Pubblici il compito di far arrivare i bollettini della Tari a domicilio, – conclude Severini – oppure deve farci capire perché quando si parla di strappare i nastri l’Amministrazione è sempre puntuale, ma quando si tratta di pagare un bollettino non lo è affatto. Quindi la domanda è: quand’è che dobbiamo pagare la Tari?! Domani in Consiglio lo chiederò direttamente al Sindaco, sperando che ci diano chiarimenti”.

