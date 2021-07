Euro 2020, Spinazzola lascia Coverciano in stampelle: l’abbraccio degli Azzurri – VIDEO

Firenze – Lo hanno salutato uno dopo l’altro. E uno dopo l’altro lo hanno abbracciato con affetto, sussurrando parole di incoraggiamento all’orecchio. Il video diffuso dalla pagina ufficiale social della Nazionale Italiana ha mostrato le immagini di una festa accogliente per Leonardo Spinazzola. Mentre i suoi compagni di Nazionale e tutto lo staff azzurro erano a pranzo al Centro Tecnico di Coverciano, è arrivato con le stampelle il giocatore della Roma.

Reduce dall’infortunio accorso ieri (leggi qui), nella partita contro il Belgio, Spinazzola è tornato nel gruppo. Per pochi momenti però. Dovrà operarsi e fare la riabilitazione, mentre il resto della squadra proseguirà l’Europeo. Attende la Spagna a Londra martedì sera per la semifinale. E Spinazzola guarderà la gara in televisione. Vorranno vincere anche per lui gli azzurri, lui che è stato acclamato al suo arrivo a Coverciano e osannato con cori di incoraggiamento, dai compagni di Nazionale. Il tendine di Achille rotto richiederà tempo e pazienza, ma poi tornerà in campo l’azzurro. Lo attenderanno probabilmente le qualificazioni per i Mondiali che inizieranno a settembre.

Anche Mancini ha abbracciato Leo affettuosamente e lui trattenendo le lacrime ha salutato tutti, appoggiandosi alle stampelle e con la forte fasciatura alla gamba sinistra. Vialli ha scambiato con lui un gesto d’intesa, mediante un ‘ok non mollare, ce la farai’. E su Instagram il giocatore della As Roma rassicura i tifosi: “Torno presto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Spinazzola (@spina_leo)

