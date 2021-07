Cerimonia d’apertura Olimpiadi Tokyo 2020: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Roma – Nonostante l’aumento dei contagi da Covid-19, partono – rinviate di un anno – le Olimpiadi di Tokyo 2020. A segnare l’inizio dei Giochi, come da tradizione, la Cerimonia d’apertura, in programma per venerdì 23 luglio, alle ore 13 italiane. L’Italia sarà protagonista con l’atleta azzurra Paola Egonu porterà la bandiera con i Cinque Cerchi (leggi qui).

La cerimonia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, a partire dalle 13, e in diretta streaming anche sulla piattaforma RaiPlay. L’evento sarà visibile anche in diretta streaming su Discovery+ (anche sulle piattaforme TIMvision, Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player (visibile anche sulla piattaforma Dazn). Le gare saranno visibili in chiaro su Rai2 e RaiSport.

(Il Faro online)