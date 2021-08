Soldi nella cuccia del cane, Calcaterra: “Nessuna ombra, Fiumicino ha un sindaco onesto”

Fiumicino – “Quale sarebbe il danno d’immagine che la città di Fiumicino starebbe subendo dalla vicenda che riguarda la famiglia del sindaco? Quello di avere un primo cittadino che ha dato l’esempio di come dovrebbe comportarsi ogni persona onesta di questo Paese?”. A parlare in difesa del primo cittadino dopo il ritrovamento dei 24mila euro (leggi qui) è il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Stefano Calcaterra, che così replica alle dichiarazioni di Mario Baccini (leggi qui).

“Il danno d’immagine lo creano coloro che fanno i garantisti ‘per antonomasia’ e poi, però, alimentano polveroni e sospetti – prosegue -, dicono e non dicono, usano una vicenda del genere a scopi politici. L’inutile polemica di fine estate: si vede che in barca ci si annoia e i sigari saranno finiti”.

“Le uniche ombre, probabilmente, qualcuno ce le ha intorno e questo gli impedisce di vedere bene le cose – conclude l’esponente del Pd -: consiglio di trovare un passatempo più costruttivo per questo ultimo scampolo d’estate”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino