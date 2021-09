Tokyo 2020, Tapia fa bis in pedana: si prende il secondo bronzo ai Giochi

Tokyo – Seconda medaglia a questi Giochi per Oney Tapia: dopo il bronzo nel peso (leggi qui), l’atleta italo-cubano ottiene il terzo posto anche nel disco di categoria F11. Sotto una pioggia battente, Tapia lancia 39.52, misura che lo pone sul terzo gradino del podio dietro al vincitore della gara, il brasiliano da Silva (43.16), e all’raniano Olad, secondo con 40.60.

“Non sono soddisfatto – confessa l’azzurro – questa è la mia specialità e non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto ma se ho portato a casa questo risultato vuol dire che è questo che potevo fare. La pioggia e la pedana scivolosa hanno inciso moltissimo sulla mia prestazione, anche se nel corso della gara sono riuscirò a migliorarmi – e poi prosegue – ho pensato: o la va o la spacca e alla fine qualcosa ho portato a casa. Non sono molto contento ma va bene così, vorrà dire che da domani avrò ancora più voglia di rivincita”. (cip.it)

(foto@Bizzi/Cip)

