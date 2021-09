Ranking Fifa, l’Italia di Mancini si conferma al quinto posto

Reduce dai pareggi con Bulgaria e Svizzera e dal successo con la Lituania nelle tre gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022 disputate a settembre, l’Italia resta al 5° posto del Ranking Fifa in una classifica guidata sempre dal Belgio davanti al Brasile. La novità è il terzo posto dell’Inghilterra, che scavalca la Francia e torna sul podio a nove anni di distanza dall’ultima volta.

Grazie a tre successi in altrettante partite la Danimarca entra nella Top 10, dove Portogallo (7°, +1) e Spagna (8ª, -1) si scambiano le posizioni. Da segnalare i balzi in avanti di Iran (22°, +4), Russia (37ª, +4), Scozia (45ª, +4) e Irlanda del Nord (47ª, +4) nonché il best ranking raggiunto dal Kosovo, salito al 109° posto del ranking grazie alla vittoria sulla Georgia e al pareggio con la Grecia. Il prossimo Ranking FIFA verrà pubblicato il 21 ottobre.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1) Belgio 1823.33 punti (-)

2) Brasile 1811.73 punti (-)

3) Inghilterra 1755.44 punti (+1)

4) Francia 1745.31 punti (-1)

5) ITALIA 1735.73 punti (-)

6) Argentina 1725.31 punti (-)

7) Portogallo 1674.9 punti (+1)

8) Spagna 1673.68 punti (-1)

9) Messico 1666.19 punti (-)

10) Danimarca 1658.49 punti (+1)

