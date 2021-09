Monica Boggioni alla festa dei ‘Meravigliosi’: “Serata di condivisione, esperienze e sogni”

Roma – Miss Sorriso Monica splendeva di luce propria. Quel suo essere dolce e determinata nella stessa anima di campionessa ha arricchito la sua bacheca di nuotatrice e ha regalato all’Italia Team paralimpica due allori che conditi con le altre 67 medaglie, hanno fatto 69 in totale di sogni e applausi. Un record ancora una volta.

Un bronzo nei 200 misti SM5 e un altro terzo posto alle Paralimpiadi di Tokyo nei 100 metri. Due stelle tra le 39 della Nazionale Italiana di nuoto paralimpico. E allora c’era anche lei lo scorso 22 settembre al Foro Italico, in occasione della festa dei ‘Meravigliosi’ del nuoto di Tokyo, organizzata dalla Federnuoto e dalla Finp. Per la prima volta, due mondi che ne fanno uno insieme. Grazie al cuore, all’anima, al talento dei campioni azzurri, che si somigliano in acqua, oltre le barriere fisiche e tecniche.

La voglia di nuotare è una sola e il sorriso della Boggioni lo sottolinea. E lo fa mentre posa felice nelle foto postate sulla sua pagina Facebook e che narrano la magia della serata romana. Con Gregorio Paltrinieri, argento negli 800 metri stile e bronzo nella 10 km di fondo, Monica è felice e fiera: “Una serata indimenticabile di condivisione e celebrazione, dopo una stagione lunga e complicata che ci ha visti lottare tutti nella stessa corsia”. Insieme anche nell’attendere che il Covid passasse e che, nella primavera del primo lockdown italiano, lasciasse ripartire il nuoto e la vita degli italiani.

Quei successi nati durante i Giochi hanno ridato il sorriso ad una intera Nazione in rinascita. Come il sorriso di Monica. Miss Sorriso e campionessa paralimpica.

(foto@MonicaBoggioni/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport