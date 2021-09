Fiumicino, Severini: “Potenziamento Tpl? Dimenticata la linea 14”

Fiumicino – “Fa piacere leggere che per il trasporto pubblico locale siano in arrivo nuove corse per gli studenti e i pendolari (leggi qui). Fa meno piacere constatare che, ancora una volta, alcune località vengono completamente dimenticate: l’assessore Calicchio afferma che saranno potenziate le linee 4, 2, 9 ,16 e la circolare 1 Isola Sacra, ma la linea Tpl 14 non viene nemmeno menzionata“. A dichiararlo in una nota stampa, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“La linea 14 – spiega il Capogruppo – è l’unica che arriva fino ad Aranova ed è quella che presenta i maggiori disagi. A nulla sono servite le nostre recenti sollecitazioni, riguardo il sovraffollamento e i continui problemi che affrontano gli studenti per andare e tornare da scuola (leggi qui). La cosa più assurda è affermare che ‘questa modifica agevolerà gli spostamenti degli studenti provenienti dalle zone più a nord del Comune’, quando dal quadro di potenziamento si esclude proprio Ananova, una delle più importanti località del nord e non si permettono i collegamenti con tutto il territorio”.

“Questo dimostra – conclude Severini – che l’Amministrazione non tiene conto delle richieste avanzate da cittadini: la gente è infuriata, pronta a protestare per il potenziamento della linea 14 Tpl.

